У росії визнали прискорення інфляції через українські удари по НПЗ

Українські удари по російських НПЗ додали 0,7-0,8 процентного пункту до інфляції в Росії. Про це заявив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Андрій Ганган.
Про це пише The Moscow Times.
Через зростання цін Центробанк підвищив прогноз річної інфляції до 6,0-7,0%
За словами представника Банку РФ, попит на бензин на внутрішньому ринку наразі вдається покривати за рахунок імпорту. Водночас, за оцінкою Андрія Гангана, додаткові закупівлі палива поки що суттєво не позначилися на платіжному балансі РФ.
Паливний дефіцит у Росії посилився після серії ударів Сил оборони України по нафтопереробних заводах. Через скорочення переробки та перебої з постачанням на внутрішньому ринку почали зростати ціни на бензин, що позначилося і на загальному рівні інфляції.
У липні Банк Росії вже переглянув прогноз зростання цін на 2026 рік. Замість очікуваних раніше 4,5-5,5% регулятор заклав інфляцію на рівні 6,0-7,0%.
Таким чином, паливна криза стала одним із чинників, які посилили інфляційний тиск у російській економіці.
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