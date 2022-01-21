В США предложили поставлять Украине оружие по ленд-лизу

Группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора Джона Корнина.
Принятие закона позволит нашей стране получить военную технику для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, полагает он. «В случае с авторитарными персонами вроде Владимира Путина, угрозы санкций или финансовой поддержки Украины недостаточно, чтобы сдержать вторжение», — отметил Корнин.
Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине. Другие положения проекта закона:
Законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016