В США предложили поставлять Украине оружие по ленд-лизу

Группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора Джона Корнина.

Принятие закона позволит нашей стране получить военную технику для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения, полагает он. «В случае с авторитарными персонами вроде Владимира Путина, угрозы санкций или финансовой поддержки Украины недостаточно, чтобы сдержать вторжение», — отметил Корнин.

Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине. Другие положения проекта закона:

президент США будет обязан подтвердить комитету Конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;

президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;

любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России.

Законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.