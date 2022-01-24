Еще две страны начали эвакуацию семей дипломатов из Киева

Правительство Австралии начало эвакуацию семей дипломатов из Киева, где находится ее посольство на Украине, сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Гражданам страны, находящимся на территории Украины, посоветовали покинуть страну как можно скорее. Их предупредили, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки.

В свою очередь, представитель ведомства МИД Германии сообщил, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет министерства.

Ранее сообщалось об эвакуации из Украины дипломатов США и Великобритании.