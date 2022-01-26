Австралия готова поставлять газ в Европу в случае сокращения поставок российского топлива

Австралия готова поставлять сжиженный газ в страны Европы, если они ощутят нехватку российского топлива. Об этом в среду заявил федеральный министр природных и водных ресурсов Кит Питт.
По словам главы ведомства, Австралия готова оказать помощь в ответ на любой запрос о поставках СПГ, который поступит от европейских стран при нехватке газа из России. «Австралийские экспортеры сжиженного газа — это ведущие мировые компании, надежные поставщики, ...способные поставлять энергию по всему миру», — сказал Питт в интервью газете Australian, отметив, что Австралия способна «удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ».
Заявление министра прозвучало после сообщений о том, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае обострения ситуации в Украине. Как отмечает издание, в переговорах о поиске альтернативных поставок газа для европейских покупателей принимали участие и представители австралийских газодобывающих и газоперерабатывающих компаний, а также ряд министров правительства страны.
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