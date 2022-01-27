Войти
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже
мирный процесс
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Энергоатом» собирается включить в работу все 15 энергоблоков

326
«Энергоатом» собирается включить в работу все 15 энергоблоков

НАЭК «Энергоатом» будет готов через двое суток подключить к энергосистеме 15-й блок, несмотря на довольно высокую температуру воздуха, если на это будет запрос оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго», сообщил и.о. президента компании Петр Котин.

«Нужно ли подключать, вопрос не к нам, а к „Укрэнерго“. Они видят и планируют баланс. У нас же есть уверенность, что через двое суток мы будем готовы предоставить всю нашу мощность. Такого еще никогда не было, чтобы 14 энергоблоков работало, как сейчас, не говоря о 15. Но мы видим, что это можно сделать, и мы сделаем», — сказал он в комментарии «Энергореформе» на Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) по результатам заседания штаба по введению в эксплуатацию хранилища в четверг.

При этом он подчеркнул, что при выводе 25 января в аварийный ремонт двух энергоблоков — № 1 Хмельницкой АЭС и № 4 Запорожской АЭС — и «Укрэнерго», и Министерство энергетики отмечали необходимость скорейшего их подключения.

«Когда у нас были вопросы о двух энергоблоках, которые мы вынуждены были остановить на ремонт, мы слышали большие просьбы от „Укрэнерго“ и министерства как можно быстрее устранить замечания к работе этих энергоблоков и подключить их к системе», — пояснил он.

Что касается работы 15-ю энергоблоками, то, по словам Котина, компания будет так планировать свою деятельность, чтобы была возможность применять эту практику и в следующем году — «чтобы обеспечить нагрузку всех наших блоков именно в зимний период».

По информации «Укрэнерго», она прогнозирует потребление э/э на завтра, 28 января, в объеме 507 млн кВт-ч, исходя из среднесуточной температуры воздуха минус 0,2 градуса, на 27 января прогнозный объем составил 521 млн кВт-ч, а температура — минус 3,1 градуса.

Как сообщалось, энергоблок № 1 Хмельницкой АЭС 25 января в 4:22 был отключен от энергосистемы по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки, через сутки он снова был запущен в работу.

На Запорожской АЭС в тот же день остановился блок № 4 для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора, 26 января в 22:43 он был подключен к энергосистеме.

Читайте также: «Электронмаш» продали на повторном на аукционе за полцены

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины при работе АЭС 12 блоками 25 января снизились на 3,6% (на 25,7 тыс. тонн) — до 688,1 тыс. тонн, учитывая рост производства ТЭС на 25,4% по сравнению с 24 января.

При этом производство ГЭС выросло на 93,8%.

Сейчас в работе находятся 14 из 15 имеющихся атомных энергоблоков, на блоке № 4 Ровенской АЭС длятся 68-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоатом, АЭС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016