«Энергоатом» собирается включить в работу все 15 энергоблоков

НАЭК «Энергоатом» будет готов через двое суток подключить к энергосистеме 15-й блок, несмотря на довольно высокую температуру воздуха, если на это будет запрос оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго», сообщил и.о. президента компании Петр Котин.

«Нужно ли подключать, вопрос не к нам, а к „Укрэнерго“. Они видят и планируют баланс. У нас же есть уверенность, что через двое суток мы будем готовы предоставить всю нашу мощность. Такого еще никогда не было, чтобы 14 энергоблоков работало, как сейчас, не говоря о 15. Но мы видим, что это можно сделать, и мы сделаем», — сказал он в комментарии «Энергореформе» на Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) по результатам заседания штаба по введению в эксплуатацию хранилища в четверг.

При этом он подчеркнул, что при выводе 25 января в аварийный ремонт двух энергоблоков — № 1 Хмельницкой АЭС и № 4 Запорожской АЭС — и «Укрэнерго», и Министерство энергетики отмечали необходимость скорейшего их подключения.

«Когда у нас были вопросы о двух энергоблоках, которые мы вынуждены были остановить на ремонт, мы слышали большие просьбы от „Укрэнерго“ и министерства как можно быстрее устранить замечания к работе этих энергоблоков и подключить их к системе», — пояснил он.

Что касается работы 15-ю энергоблоками, то, по словам Котина, компания будет так планировать свою деятельность, чтобы была возможность применять эту практику и в следующем году — «чтобы обеспечить нагрузку всех наших блоков именно в зимний период».

По информации «Укрэнерго», она прогнозирует потребление э/э на завтра, 28 января, в объеме 507 млн кВт-ч, исходя из среднесуточной температуры воздуха минус 0,2 градуса, на 27 января прогнозный объем составил 521 млн кВт-ч, а температура — минус 3,1 градуса.

Как сообщалось, энергоблок № 1 Хмельницкой АЭС 25 января в 4:22 был отключен от энергосистемы по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки, через сутки он снова был запущен в работу.

На Запорожской АЭС в тот же день остановился блок № 4 для устранения газовой неплотности системы охлаждения турбогенератора, 26 января в 22:43 он был подключен к энергосистеме.

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины при работе АЭС 12 блоками 25 января снизились на 3,6% (на 25,7 тыс. тонн) — до 688,1 тыс. тонн, учитывая рост производства ТЭС на 25,4% по сравнению с 24 января.

При этом производство ГЭС выросло на 93,8%.

Сейчас в работе находятся 14 из 15 имеющихся атомных энергоблоков, на блоке № 4 Ровенской АЭС длятся 68-е сутки среднего планового ремонта.