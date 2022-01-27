«Электронмаш» продали на повторном на аукционе за полцены

Фонд государственного имущества Украины 27 января 2022 года продал на повторном аукционе ГП «Электронмаш» за 430 млн. грн.
Об этом свидетельствуют данные Prozorro.
27 января состоялся аукцион по продаже ГП «Электронмаш», в результате торгов предприятие было продано за 430 миллионов ООО «Украинский имидж». Всего в аукционе участвовали 5 участников.
Напомним, 12 ноября Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Электронмаш» был продан на онлайн-аукционе Prozorro. Продажи за 970 млн грн при начальной цене в 66,7 млн грн.
17 ноября представитель компании ООО «Лортен-групп» подписал протокол о результатах аукциона по приватизации ГП «Электронмаш». ООО «Лортен Групп» должно было подписать до 13 декабря проект договора купли-продажи объекта приватизации, однако по состоянию на 14 декабря ответ от потенциального покупателя актива не был получен. В конце декабря 2021 года аукцион по приватизации госпредприятия «Электронмаш» был признан несостоявшимся.
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