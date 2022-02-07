Посол США заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России

США поддерживают территориальные претензии Японии к России в части владения Южными Курилами, заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль. Эту позицию он озвучил в видеообращении, опубликованном в так называемый День северных территорий в Японии.

«Я хочу выразиться предельно ясно: Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий (формулировка, используемая Токио для обозначения спорных островов. — Ред.). Мы признаем японский суверенитет на четырьмя спорными островами с начала 1950-х годов», — сказал посол.

«Пренебрежение Россией суверенитетом других не считается чем-то новым и не ограничивается северными территориями», — добавил Эмануэль. После чего напомнил об аннексии Крыма Россией, о ситуации на украинской границе в настоящее время и сообщил, что провел встречу с послом Украины. «Россия незаконно оккупирует Крым с 2014 года и сконцентрировала больше 100 тыс. войск на границе с Украиной, рискуя спровоцировать конфликт и кризис в Европе. От северных территорий до Крыма и Восточной Украины — ни у кого нет сомнений, кто выступает агрессором», — заявил он.

В то же время американский посол выразил поддержку усилиям «японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор».

День северных территорий в Японии отмечают с 1981 года. 7 февраля 1855-го был подписан Симодский трактат — первое дипломатическое соглашение между Российской империей и Японией, которым в том числе устанавливалась граница. В соответствии с ним японскими считались острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а российскими — острова к северу от Итурупа. Позднее под контроль Японии перешли все Курильские острова, а после Русско-японской войны и Южный Сахалин.

Хотя Япония была союзницей Германии во Второй мировой войне, Москва и Токио придерживались нейтралитета. Однако в 1945 году на Ялтинской конференции лидеры СССР, США и Великобритании достигли договоренности о том, что Советский Союз все же вступит в войну с Японией, но при условии возврата ему Южного Сахалина и Курильских островов. «Главы трех великих держав договорились, что эти требования Советского Союза будут безоговорочно выполнены после поражения Японии», — говорилось в тексте договоренностей.

Несмотря на это, статус Южных Курил так и остался неурегулированным, в том числе в связи с тем, что Япония их частью собственно Курил не считает. В Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор так и не был подписан, а Япония продолжает настаивать на необходимости передачи ей всех четырех островов — Шикотана, Итурупа, Кунашира и Хабомаи.

США традиционно поддерживают эти требования. Например, в правилах проведения розыгрышей грин-карт указывается, что все родившиеся на Южных Курилах считаются уроженцами Японии.