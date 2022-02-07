Войти
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
позиция
Трамп считает, что администрация Байдена за год разрушила страну
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Посол США заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России

724
Посол США заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России

США поддерживают территориальные претензии Японии к России в части владения Южными Курилами, заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль. Эту позицию он озвучил в видеообращении, опубликованном в так называемый День северных территорий в Японии.

«Я хочу выразиться предельно ясно: Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий (формулировка, используемая Токио для обозначения спорных островов. — Ред.). Мы признаем японский суверенитет на четырьмя спорными островами с начала 1950-х годов», — сказал посол.

«Пренебрежение Россией суверенитетом других не считается чем-то новым и не ограничивается северными территориями», — добавил Эмануэль. После чего напомнил об аннексии Крыма Россией, о ситуации на украинской границе в настоящее время и сообщил, что провел встречу с послом Украины. «Россия незаконно оккупирует Крым с 2014 года и сконцентрировала больше 100 тыс. войск на границе с Украиной, рискуя спровоцировать конфликт и кризис в Европе. От северных территорий до Крыма и Восточной Украины — ни у кого нет сомнений, кто выступает агрессором», — заявил он.

В то же время американский посол выразил поддержку усилиям «японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор».

День северных территорий в Японии отмечают с 1981 года. 7 февраля 1855-го был подписан Симодский трактат — первое дипломатическое соглашение между Российской империей и Японией, которым в том числе устанавливалась граница. В соответствии с ним японскими считались острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а российскими — острова к северу от Итурупа. Позднее под контроль Японии перешли все Курильские острова, а после Русско-японской войны и Южный Сахалин.

Хотя Япония была союзницей Германии во Второй мировой войне, Москва и Токио придерживались нейтралитета. Однако в 1945 году на Ялтинской конференции лидеры СССР, США и Великобритании достигли договоренности о том, что Советский Союз все же вступит в войну с Японией, но при условии возврата ему Южного Сахалина и Курильских островов. «Главы трех великих держав договорились, что эти требования Советского Союза будут безоговорочно выполнены после поражения Японии», — говорилось в тексте договоренностей.

Читайте также: Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии поехали на Донбасс

Несмотря на это, статус Южных Курил так и остался неурегулированным, в том числе в связи с тем, что Япония их частью собственно Курил не считает. В Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор так и не был подписан, а Япония продолжает настаивать на необходимости передачи ей всех четырех островов — Шикотана, Итурупа, Кунашира и Хабомаи.

США традиционно поддерживают эти требования. Например, в правилах проведения розыгрышей грин-карт указывается, что все родившиеся на Южных Курилах считаются уроженцами Японии.

США, Япония, Курильские острова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 февраля 2022
Воскресенье, 6 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016