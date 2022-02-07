Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии поехали на Донбасс

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии сейчас вместе находятся в Станице Луганской, где имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Только сегодня в Украине одновременно находятся главы МИД 4 европейских стран. Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице-Луганской, там они имеют возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению. Завтра я проведу с ними переговоры в Киеве. Уже через несколько часов в столицу прибудет моя немецкая коллега Анналена Борбок, которая завтра также посетит Донбасс», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник
Также министр проинформировал, что на этой неделе председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет в Киеве спикера парламента Эстонии, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — главу правительства Литвы.
«В придачу к этому будут телефонные разговоры высокого и самого высокого уровней», — отметил Кулеба.
По словам министра, на этой деле планируется его телефонный разговор с министром иностранных дел Новой Зеландии.
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