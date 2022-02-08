УЕФА начал расследование из-за поведения украинских фанатов на матче ЧЕ

УЕФА назначил специального дисциплинарного инспектора, чтобы расследовать инциденты на матче сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщается на сайте футбольного союза.

«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля», — говорится в сообщении.

Сборная России 4 февраля обыграла команду Украины со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. За одну минуту и 13 секунд до конца встречи Шотурма не смог реализовать пенальти — удар отбил голкипер россиян Дмитрий Путилов.

На протяжении матча болельщики сборной Украины скандировали политические и антироссийские лозунги, после чего делегаты УЕФА сделали им предупреждение и призвали воздержаться от подобного поведения.

Позднее Российский футбольный союз потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное дело после матча с Украиной.