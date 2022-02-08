УЕФА начал расследование из-за поведения украинских фанатов на матче ЧЕ

УЕФА назначил специального дисциплинарного инспектора, чтобы расследовать инциденты на матче сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщается на сайте футбольного союза.
«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля», — говорится в сообщении.
Сборная России 4 февраля обыграла команду Украины со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата Европы. За одну минуту и 13 секунд до конца встречи Шотурма не смог реализовать пенальти — удар отбил голкипер россиян Дмитрий Путилов.
На протяжении матча болельщики сборной Украины скандировали политические и антироссийские лозунги, после чего делегаты УЕФА сделали им предупреждение и призвали воздержаться от подобного поведения.
Позднее Российский футбольный союз потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное дело после матча с Украиной.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016