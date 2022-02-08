Киноакадемия США назвала номинантов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», которые поборются за престижные награды в этом году, говорится на сайте организации.

В этом году в категории «Лучший фильм года» заявлены сразу десять картин: «Дюна», «Белфаст», «Не смотрите наверх», «Вестсайдская история», «Кода», «Власть пса», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Король Ричард» и японский фильм «Сядь за руль моей машины».

За звание «Лучшего режиссера» поборются Кеннет Брана, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

На «Лучшую женскую роль» претендуют Николь Кидман («Быть Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» выдвинуты Ариана ДеБос, Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч.

«Оскар» за «Лучшую мужскую роль» могут получить: Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, бум!»), Уилл Смит (Король Ричард«) и Дензел Вашингтон («Макбет»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Киаран Хайндс, Трой Коцур, Джесси Племонс, Джонатан Кимбл Симмонс и Коди Смит-Макфи.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуты картины «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена, «Рука бога» Паоло Соррентино," Лунана: Як в классе" Паво Чойнинга Дорджи, «Худший человек на свете» Йоакима Триера.

В категорию «Полнометражный анимационный фильм» вошли «Лука», «Побег» и «Энканто», а также «Митчеллы против машин» и «Райя и последний дракон».

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» состоится в Голливуде 27 марта.