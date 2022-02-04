Сборная Украины сегодня сыграет с Россией в полуфинале Евро-2022 по футзалу

В Нидерландах в пятницу, 4 февраля, определятся финалисты XII чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Украины в полуфинальном поединке на арене Ziggo Dome в Амстердаме в 18:00 по киевскому времени встретится с командой России.

В 21.00 за выход в финал континентального первенства сойдутся действующий обладатель титула сборная Португалии и двукратные чемпионы мира и семикратные чемпионы Европы футзалисты Испании.

Как сообщалось, в 1/4 финала украинцы нанесли поражение команде Казахстана (5:3), россияне взяли верх над сборной Грузии (3:1), португальцы обыграли команду Финляндии (3:2), а испанцы разгромили словаков (5:1).

Отметим, что украинские футзалисты дважды становились серебряными призерами чемпионатов Европы (2001, 2003).