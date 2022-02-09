Королева Дании и король Испании заразились COVID-19

Датская королева Маргрете заразилась коронавирусом, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на извещение королевского двора Дании.

Согласно документу, у королевы, которой сейчас 81 год, наблюдаются легкие симптомы заболевания, тем не менее, ей пришлось отменить запланированные выходные, которые должны были начаться в среду.

Королева ушла в изоляцию и находится сейчас во дворце Амалиенборг в центре Копенгагена, отмечают СМИ.

Также результат теста на коронавирус короля Испании Филиппа VI оказался положительным. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе королевского двора.

«У короля положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как ночью у него появились легкие симптомы», — отмечается в сообщении.