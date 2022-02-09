Королева Дании и король Испании заразились COVID-19

Датская королева Маргрете заразилась коронавирусом, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на извещение королевского двора Дании.
Согласно документу, у королевы, которой сейчас 81 год, наблюдаются легкие симптомы заболевания, тем не менее, ей пришлось отменить запланированные выходные, которые должны были начаться в среду.
Королева ушла в изоляцию и находится сейчас во дворце Амалиенборг в центре Копенгагена, отмечают СМИ.
Также результат теста на коронавирус короля Испании Филиппа VI оказался положительным. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе королевского двора.
«У короля положительный результат теста на COVID-19, который был проведен сегодня утром после того, как ночью у него появились легкие симптомы», — отмечается в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016