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Хорватия поменяет национальный дизайн монеты евро из-за обвинений в плагиате

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Хорватия поменяет национальный дизайн монеты евро из-за обвинений в плагиате

Вице-губернатор Хорватского народного банка (ХНБ) Ивана Якир-Байо заявила, что денежная комиссия республики решила объявить новый тендер на национальный дизайн монеты евро с изображением куницы. Об этом во вторник сообщила национальная газета Jutarnji list.

«На заседании Денежная комиссия одобрила решение Степана Праньковича (автора дизайна монеты — Ред.) об изъятии из дальнейшего процесса дизайна куницы, занявшего первое место. При выборе реверса монеты с изображением куницы Комиссия приняла решение открыть новый конкурс на выбор художественного решения — как концептуального, так и дизайнерского», — сказала Ивана Якир-Байо.

Победитель конкурса хорватского национального дизайна монеты евро с изображением куницы Степан Пранькович отозвал свою работу в связи с обвинениями в плагиате. Изображенная в его работе куница имеет большое сходство с фотографией британского фотографа Иэна Лича.

«Я сожалею, что из-за моей работы дошло до разногласий, которые могли бы повредить этому важному процессу для Республики Хорватии. Я не собирался никому навредить, и поэтому извиняюсь перед всеми», — говорится в обращении Праньковича в адрес комитета по денежным средствам ХНБ.

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Якир-Байо поблагодарила публику за своевременную реакцию, а также выразила сожаление, что инцидент омрачил не только конкурс, но и творчество молодых авторов. При этом, она подчеркнула, что только суд имеет право определять нарушение авторских прав.

евро, Хорватия
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