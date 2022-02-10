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Конфликт с РФ стоил Украине $280 млрд

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Конфликт с РФ стоил Украине $280 млрд

Конфликт с РФ, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня, общие убытки составили $280 млрд невыработанного ВВП в 2014-2020 годах.

Такие данные приведены в отчете Центра экономических и бизнес-исследований, подготовленном по заказу правительства Украины.

Согласно ему, потери на Донбассе, где конфликт продолжается, в целом составляют до $102 млрд, или до $14,6 млрд ежегодно. Уточняется, что аннексия Крыма в 2014 году привела к потере Украины до $8,3 млрд ежегодно.

Эксперты пояснили, что конфликт привел к снижению доверия инвесторов к экономике Украины, что, в свою очередь, привело к потере $72 млрд инвестиций или до $10,3 млрд ежегодно.

«В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014 по 2020 год», — уточняется в документе.

Совокупные потери основных фондов для Украины в Крыму и на Донбассе от уничтожения или повреждения активов составили $117 млрд.

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Кроме того, общий объем недополученных налоговых поступлений за период с 2014 по 2020 год равняется $48,5 млрд.

Отмечается, что в сочетании с дополнительными военными расходами в размере до $14,9 млрд за период с 2014 по 2020 год, которые при других обстоятельствах не требовались бы, Украина имела бы до $63,3 млрд больше для осуществления расходов на невоенную деятельность в течение указанного периода, если бы конфликт не возник.

ВВП, отношения с Россией
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Четверг, 10 февраля 2022
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