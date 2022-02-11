Франция собирается построить как минимум шесть атомных реакторов

Во Франции будет построено как минимум шесть атомных реакторов типа EPR2, первый из которых введут в эксплуатацию к 2035 году, заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон.

«Я хочу, чтобы шесть EPR2 были построены», — приводят французские СМИ слова Макрона, произнесенные в ходе выступления в четверг в Бельфоре (в регионе Бургундия), пишет портал GreenDeal.

По его словам, строительство первого реактора начнется в 2028 году, а ввести его в эксплуатацию планируется в 2035 году.

Кроме того, Макрон сообщил, что также считает нужным провести исследования относительно возможного строительства еще восьми дополнительных ядерных реакторов.

Он также добавил, что планирует продлить срок эксплуатации действующих ядерных реакторов до 50 лет, до этого безопасным считался срок в 40 лет.

Вместе с тем, по его словам, необходимо развивать возобновляемые источники энергии. «Поскольку строительство реактора занимает 15 лет, нам нужно увеличить долю возобновляемой энергии», — сказал он.

«Если мы хотим одновременно соблюдать наши климатические обязательства, сокращать нашу зависимость от зарубежных стран в наших энергетических потребностях, обеспечить, как мы это делаем в течение нескольких лет, промышленное развитие нашей страны и удерживать умеренными счета французов за потребление энергии, мы обязаны действовать (...), чтобы подготовиться к будущему», — заявил президент.

За два месяца до новых президентских выборов Макрон, еще не объявивший себя кандидатом в президенты на второй срок, изложил планы добиться в ближайшие десятилетия того, чтобы Франция была способна «производить на 60% электричества больше, чем сегодня». При этом он считает тупиковой политику ориентации на один тип энергии. По его концепции, курс должен быть взят «одновременно на возобновляемые виды энергии и ядерную энергетику».

Кроме того, президент указал на необходимость мощных усилий в расширении использования солнечной энергии, чтобы к 2050 году ее производство увеличилось примерно в десять раз.

Помимо солнечной энергии, глава государства хочет сделать ставку на морскую ветроэнергетику. Он поставил задачу построить к 2050 году около полусотни ветропарков в море. Открытие первого из них ожидается в ближайшие месяцы.

В январе 2022 года Макрон заявил, что выступает в поддержку мирного атома, в том числе из геополитических соображений.

«Атомная энергия нужна по причинам, связанным с защитой климата, а также — по причинам геополитического характера», — сказал он тогда на совместной пресс-конференции в Париже с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Макрон пояснил, что мирный атом, по его мнению, — реальная альтернатива углю и газу. Насчет последнего президент подчеркнул, что в Европе «его либо больше не добывают, либо — сокращают добычу».