Украинские АЭС переводят на 18-месячные топливные кампании

НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse начали программу переведения энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании, сообщил врио президента НАЭК Петр Котин.
«Мы вместе с нашим стратегическим партнером — компанией Westinghouse Electric, начали программу переведения энергоблоков АЭС на 18-месячные топливные кампании. Эта опция позволит значительно улучшить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)», — написал Котин на своей странице в Facebook в воскресенье.
При этом он отметил, что увеличение сроков топливных кампаний (по данным НАЭК, сейчас максимальный срок 12 месяцев) также позволит атомной генерации нести максимальную нагрузку именно зимой, что будет практиковаться и в будущем.
Других подробностей Котин не сообщил.
Вместе с тем он отметил, что запуску в работу всех 15-ти энергоблоков АЭС, состоявшемуся утром в воскресенье, предшествовал «колоссальный объем работы, заблаговременно налажены оптимальные циклы топливных и ремонтных кампаний», в том числе при поддержке Министерства энергетики.
Как сообщалось, утром 30 января «Энергоатом» подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ривненской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
Ранее Котин отмечал, что «Энергоатом» будет так планировать свою деятельность, чтобы и в следующем осенне-зимнем периоде применять практику работы 15-ю энергоблоками — «чтобы обеспечить нагрузку всех наших блоков именно в зимний период».
Он подчеркнул, что из 13 энергоблоков ВВЭР-1000 семь обеспечиваются топливом Westinghouse, а шесть — еще российской стороной. По его словам, Westinghouse в случае необходимости сможет через 2 года покрыть всю потребность «Энергоатома» в топливе для ВВЭР-1000.
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