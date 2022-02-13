Войти
Путин прокомментировал свои слова об Украине и «красавице»
соседи
Путин прокомментировал свои слова об Украине и «красавице»
Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta
инициатива
Зеленский поручил ускорить открытие в Украине представительств Google и Meta

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

В Румынии создадут постоянную боевую группировку НАТО

215
В Румынии создадут постоянную боевую группировку НАТО

Первая постоянная боевая группировка НАТО в южной части восточного фланга альянса под командованием Франции будет размещена в Румынии. Уверенность в этом выразил в воскресенье заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью местному телеканалу.

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО, — сказал он. — Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией. ...Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии».

Джоанэ пояснил, что после 2014 года в НАТО было принято решение создать четыре таких боевых группировки, в трех балтийских странах и в Польше. Польской руководят американцы, эстонской — британцы, латвийской — канадцы, а литовской, которая отметила пять лет существования, руководит Германия, и в ее составе военные из шести-семи стран НАТО.

«Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создает связку на уровне Балтийское море — Черное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО, — продолжал заместитель генсека НАТО. — Ее размер будет сравним с группировками в балтийской зоне. Возможно, что и другие страны из зоны Черного моря или Центральной Европы запросят такие боевые группировки. Румыния сегодня — единственная страна, которая выразила заинтересованность, и она ее получит, вероятно, на будущей неделе».

Читайте также: В ближайшие дни в Украине будет тепло и без осадков

Джоанэ предположил, что через два-три месяца эта боевая группировка будет функциональной и «станет очень важным элементом безопасности и сдерживания», который укрепит южную часть восточного фланга НАТО.

НАТО, Румыния
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 13 февраля 2022
Суббота, 12 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016