В ближайшие дни в Украине будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 14 февраля, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и теплая воздушная масса, перемещающаяся из западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник по всей Украине без осадков. На дорогах северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве — без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 14 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,5 градусов тепла в 1975 году, самая низкая ночью — на отметке 27,5 градусов мороза в 1911 году.
Во вторник, 15 февраля, в большинстве областей Украины по-прежнему без осадков, лишь днем на Закарпатье пройдет небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Ночью и утром в северо-восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных, северо-восточных областях 9-14° мороза, на Закарпатье около 0°; днем по всей Украине 3-8° тепла, на Прикарпатье до 11° тепла.
В Киеве 15 февраля без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 5-7° тепла.
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