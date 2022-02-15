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Шольц анонсировал, что ТКГ обсудит законопроект об особом статусе Донбасса

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Шольц анонсировал, что ТКГ обсудит законопроект об особом статусе Донбасса

Достигнута договорённость об обсуждении на Трехсторонней контактной группе (ТКГ)законопроектов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе на Украине, «формуле Штайнмайера», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Так важно, чтобы все вносили в это свой вклад. Один вклад — это представление законопроектов, которые необходимы для того, чтобы обсуждать то, как разрешить три эти крупные задачи, которые я упоминал, которые связаны с особым статусом, с выборами, с „формулой Штайнмайера“, и, конечно же, с конституционными вопросами. Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими вовлечёнными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России в Москве.

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По его словам, этот процесс должны поддерживать все и никто не должен его тормозить.

Донбасс, особый статус, ТКГ, Олаф Шольц
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Вторник, 15 февраля 2022
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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