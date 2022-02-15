Шольц анонсировал, что ТКГ обсудит законопроект об особом статусе Донбасса

Достигнута договорённость об обсуждении на Трехсторонней контактной группе (ТКГ)законопроектов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе на Украине, «формуле Штайнмайера», сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Так важно, чтобы все вносили в это свой вклад. Один вклад — это представление законопроектов, которые необходимы для того, чтобы обсуждать то, как разрешить три эти крупные задачи, которые я упоминал, которые связаны с особым статусом, с выборами, с „формулой Штайнмайера“, и, конечно же, с конституционными вопросами. Все это будет представлено и в трехстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими вовлечёнными сторонами, будет обсуждаться. Об этом мы договорились», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России в Москве.

По его словам, этот процесс должны поддерживать все и никто не должен его тормозить.