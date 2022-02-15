Кремль не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Россия хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в НАТО, сейчас, в ходе переговорного процесса, обещание не принимать нашу страну РФ не устраивает, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вот вы сказали замечательную фразу: „Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО“. Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое „говорят“ в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Более того, напомнил он, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. «Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего», — заявил президент.
«Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами», — сказал Путин.
Россия исходит из этого тезиса, и очень надеется, что ее озабоченности будут партнерами услышаны и приняты всерьез, добавил Путин.
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