Alina Pash снимает свою кандидатуру с участия в Евровидении

Победительница национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2022» Алина Паш сняла свою кандидатуру с конкурса.
«Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история — это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взлому моих социальных сетей; угрозам. А также абсолютно неприемлемой формулировкой, которую позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины», — написала певица на своей странице в социальной сети Instagram в среду.
Она подчеркнула, что не хочет больше участвовать в «виртуальной войне и хейте». «Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе „Евровидения“. К сожалению. Мне очень жаль», — заявила певица.
Она отметила, что свяжется с Общественным вещателем и подпишет все необходимые документы.
Напомним, ранее певицу обвинили в том, что она незаконно пересекала границу с Крымом в 2015 году, и критиковали за фото на Красной площади в Москве.
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