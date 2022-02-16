Вчерашняя атака на банки и госсайты была самой масштабной в истории

DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время», — сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка.

По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.

При этом в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявляют о психологическом и информационном характере DDoS-атаки, заявляя, что никаких финансовых потерь не было.

«Национальный банк Украины как один из субъектов обеспечения кибербезопасности сработал на отлично, потерь в финансовой части у нас не было никаких... Эту DDoS-атаку мы классифицируем как информационно-психологическую. Не как деструктивную, не повредившую инфраструктуру, а исключительно направленную на влияние на население: показать отсутствие доступа к информационным электронным ресурсам, которые представляет государство и финансовые учреждения», — сказал в среду на брифинге в Киеве заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк.

В настоящее время ситуация с DDoS-атакой на государственные веб-ресурсы контролируемая, но она продолжается, сообщил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Виктор Жора.

«Сейчас ситуация полностью контролируемая, атака продолжается. Средние показатели мощности атаки, которые фиксирует Система защищенного доступа к сети интернет Госспецсвязи, достигают десятков Гбит/с», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, Госспецсвязи фиксирует целый перечень технологий атак на веб-ресурсы.