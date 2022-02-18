Польша купит у США 250 танков Abrams

Госдепартамент согласился на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил в пятницу в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.
«Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3», — написал он.
Новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они поступят в новую 18-ю дивизию на востоке страны. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, насчитывает 23 млрд 300 млн злотых ($6 млрд). Программа, помимо самих танков, включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.
Основной боевой танк M1A2 SEPv3 — наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику.
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