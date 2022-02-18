ЕС готов ввести санкции против РФ, но сначала попробует дипломатию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на осложнившуюся военную обстановку на линии разграничения на востоке Украины, в Евросоюзе всё ещё продолжают верить в дипломатию.

«Начались обстрелы. Сильные обстрелы, бомбежки, дезинформационные кампании. Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс и сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности», — сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам журналистам перед началом саммита Европейский союз — Африканский союз в четверг в Брюсселе.

Но, с другой стороны, продолжил Боррель, «мы уже подготовили полный пакет санкций».

«Мы работаем над этим. Я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками при технической поддержке (Евро)комиссии. У нас подготовлен очень жесткий пакет», — сообщил глава европейской дипломатии, отметив, что готов, как только это станет необходимым, представить данный пакет Совету ЕС, принимающему решения по ограничительным мерам.

«Если будет агрессия, я немедленно созову Совет по иностранным делам, чтобы предложить пакет санкций. И я уверен, при том, что требуется единогласие, совет их утвердит», — объявил Боррель.