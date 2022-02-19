В ЛНР вслед за ДНР объявили всеобщую мобилизацию

Глава так называемой ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает подконтрольный сепаатистам Луганский информационный центр.

«Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию», — говорится в указе главы ЛНР.

Указом запрещается выезд из ЛНР мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Глава ЛНР указом разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у предприятий и граждан.

Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в «республике».

Вчера руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область РФ «в связи с угрозой от Киева».