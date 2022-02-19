Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине европейскую перспективу и статус страны-кандидата на вступление в ЕС прямо сейчас.

«Есть одна вещь, которую Запад может сделать легко, это не стоит ничего, но именит правила игры и отправит самый сильный возможный сигнал — это предоставление Украине европейской перспективы и даже статуса страны-кандидата прямо сейчас. Это не стоит ничего для ЕС, это политическое решение, но это отправит сигнал народу Украины, что «вы одни из нас» и это отправит сигнал Путину, что «что бы вы ни делали, мы не оставим Украину», — сказал Кулеба на 5-м «Украинском ланче» в Мюнхене в субботу.

Он подчеркнул, что «эта война закончится, когда Путин поймет, что Украина — часть Запада, она не посредине, она — часть коллективного Запада».

5-й «Украинский ланч» в Мюнхене на тему «Безопасность Европы решается в Украине» организован Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией (YES) по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.