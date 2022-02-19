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Шольц прокомментировал слова Путина о «геноциде» на Донбассе

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Шольц прокомментировал слова Путина о «геноциде» на Донбассе

Утверждать, что на Донбассе происходит геноцид — нелепо, сказал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им после переговоров с канцлером 15 февраля. «По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид», — заявил тогда Путин.

«Путин приводит аргумент, что на Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле нелепо, скажем прямо. .. Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, нам придется не очень оптимистично смотреть в будущее. Но я отказываюсь это делать. Я думаю, мы просто ведем историческую дискуссию», — сказал Шольц.

Он также подчеркнул, что необходимо оставлять неприкосновенными границы государств, а также уважать их суверенитет.

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Во вторник, 15 февраля, комментируя ситуацию вокруг Украины, Путин также напомнил о конфликте в Югославии и об операции НАТО, проведенной в 1999 году без согласия Совета безопасности ООН. «Это очень плохой пример. Но он был», — сказал президент РФ, подчеркнув, что Россия не хочет повторения этой ситуации.

Во время выступления на Мюнхенской конференции Шольц отметил, что Путин всегда использует этот аргумент, говоря о возможной агрессивности НАТО. Канцлер подчеркнул, что ситуация с Югославией была другой и НАТО своими действиями пыталось предотвратить геноцид. «Он должен понимать, что люди в Западных Балканах абсолютно хотят стать членами ЕС, поэтому в конечном итоге они не смотрят на это так», — сказал Шольц.

Донбасс, Олаф Шольц
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