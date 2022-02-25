Мэр сообщил о боях в Мариуполе

В Мариуполе продолжаются боевые действия по всем направлениям, сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге в пятницу.

«Идут ожесточенные бои по всем направлениям. Сегодня украинская армия даёт отпор врагу, который прорывается через границы Российской Федерации, через границы Беларуси. Сегодня мы защищаем не только свою землю, но и землю всей страны Украина, сегодня мы защищаем Европу. И мы должны понимать, что стоим перед лицом самой крупной группировки российской армии — второй армии в мире», — сказал он.