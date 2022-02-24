«Метинвест» останавливает производство в Мариуполе

Группа «Метинвест» Рината Ахметова переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали» в режим горячей консервации. Об этом сообщается в четверг на сайте группы.

«Такое решение принял антикризисный штаб „Метинвеста“ для обеспечения безопасности работников и хранения оборудования», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что «24 февраля комбинаты производят имеющиеся чугун и сталь и останавливают работу».

По информации «Метинвеста», «режим горячей консервации предприятий будет продолжаться семь суток, а решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации».

В группе компаний заверили, что ее предприятия Метинвеста «являются наиболее защищенными местами, где оборудованы укрытия с провизией, медикаментами и коммуникациями».