В РФ обрадовались приостановке членства в СЕ – повод вернуть смертную казнь

Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что имеет в виду смертную казнь, «которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

По словам Медведева, ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».