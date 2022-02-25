Совет Европы приостановил членство РФ в этой организации

Вице-спикер Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой заявил о решении комитета министров Совета Европы приостановить членство России.

«Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации», — приводит заявление Толстого пресс-служба парламентария.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил о том, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России.