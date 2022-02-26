Премьер Польши заверил, что Венгрия поддержит отключение РФ от SWIFT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил в поддержке далеко идущих санкций против России и отключения РФ от SWIFT, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня я снова разговаривал с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. И еще раз заверил меня в своей поддержке далеко идущих санкций против России. В том числе и о блокировке системы SWIFT», — написал Моравецкий в Twitter в субботу.

Ранее стало известно, что Италия поддержала отключение России от SWIFT. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги.