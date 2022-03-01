Венгрия поддерживает вступление Украины в ЕС

Будапешт поддерживает инициативу лидеров восьми стран Евросоюза начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что Будапешт поддерживает территориальную целостность Украины, при этом Венгрия делает все возможное, чтобы избежать вовлечения в конфликт. Сийярто также призвал к переговорам между РФ и Украиной для урегулирования конфликта.

В понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема нашей страны в Евросоюз «по ускоренной процедуре». За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии, которые изложили свою позицию в открытом письме, опубликованном в понедельник на сайте польского лидера.