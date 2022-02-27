Все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT

Белый дом заявил, что с присоединением Японии все страны «большой семерки» теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России, включая ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.
«Мы приветствуем сегодняшнее заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде и Соединенным Штатам в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик», — заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.
«Вслед за объявлением Японии вся G7 сейчас поддерживает отключение избранных российских банков от SWIFT, рестрикции в отношении российского Центрального банка и санкции против ключевых российских лидеров, в том числе президента Путина», — добавила она.
Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что его страна введет санкции против ряда представителей российских властей, в том числе против президента РФ Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от SWIFT.
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