Кулеба сообщил, что началась подготовка к отключению Россию от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале технической подготовки к принятию решения об отключении РФ от SWIFT.

«SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии — от президента Украины до атташе в украинском посольстве», — написал Кулеба в Facebook.

Он подчеркнул, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.