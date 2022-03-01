Украина прорабатывает с западными партнерами решения для противовоздушной обороны

Украина прорабатывает с партнерами решения для противовоздушной обороны, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть разные решения того, как можно помочь Украине с противовоздушной обороной, и мы эти решения сейчас с партнерами прорабатываем. Но не надо, пожалуйста, запугивать, что из-за Украины НАТО окажется в состоянии войны с Россией. Если Россия здесь в Украине победит, то следующими будете вы, НАТО», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Министр указал, что введение НАТО бесполетной зоны над Украиной — не только моральная обязанность, но и политическая целесообразность для НАТО.

"Потому что они (НАТО — Ред.) понимают, что если мы, не дай Бог, упадем, то следующие будут они. Лучше помочь нам здесь, в Украине, чем ждать, пока вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом",- отметил Кулеба.