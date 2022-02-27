Великобритания поддержала призыв Зеленского к иностранцам отправляться в Украину

Власти Великобритании поддерживают призыв президента Украины Владимира Зеленского к иностранцам приезжать в Украину и вступать тут в подразделения территориальной обороны. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
«Я полностью поддерживаю. Народ Украины сражается за свободу и демократию не только ради Украины, но и ради всей Европы. Если люди захотят оказать помощь в борьбе, я бы поддержала это», — сказала она. Трасс отметила, что Лондон будет поставлять украинским властям вооружение и гуманитарную помощь, а также задействует механизмы экономической помощи.
В воскресенье Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Президент указал, что все, кто хочет, могут приехать и встать бок о бок с украинцами. Он напомнил, что, согласно президентскому указу от 2016 года, иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины и силах территориальной обороны. Из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.
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