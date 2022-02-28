Европа хочет видеть Украину в Евросоюзе

Украина со временем должна вступить в Евросоюз, заявила в интервью Euronews глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Киев и Брюссель тесно сотрудничают по ряду вопросов, Киев участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС.

«Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — сказала фон дер Ляйен.

Зеленский сообщил в своем Twitter, что в ночь на 28 февраля провел с главой ЕК телефонный разговор. Они обсудили членство Украины в ЕС, решения по усилению обороноспособности страны и оказанию ей макрофинансовой помощи.