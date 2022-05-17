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Сайты с вакансиями в Германии. Список актуальных сайтов с работой в Германии

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Сайты с вакансиями в Германии. Список актуальных сайтов с работой в Германии

Каждому мигранту, который собирается переехать в другую страну и законно трудоустроиться, необходимо тщательно подготовиться. Существует множество вариантов, где подыскивать подходящие вакансии по разным специальностям. Ресурс, как Layboard.com гарантирует качественный и быстрый поиск, а еще на нем проверено каждое предложение. Остается только найти подходящую для себя вакансию.

Топ лучших сайтов для поиска работы в Германии

1) Layboard.com – сайт для поиска работы в Европе, в частности в Германии. Среди вакансий есть предложения с почасовой оплатой и ежемесячной зарплатой, а еще предложения на короткий или длительный срок. Среди его преимуществ регулярное обновление актуальных вакансий, полный список требований и ориентировочная заработная плата. На главной странице ресурса удобная форма поиска.

В СНГ Layboard относится к одним из самых популярных ресурсов для поиска высокооплачиваемой работы. Чтобы оставить отклик, достаточно предоставить номер телефона и контактные данные. Второй вариант, доступный на Layboard, отправка резюме потенциальному работодателю с последующим обсуждением условий работы.

Среди крупнейших сайтов по поиску работы в Германии – Jobs. Особенностью ресурса является то, что вакансии в основном нацелены на нахождение высококвалифицированных специалистов. Для иностранца найдутся подходящие и высокооплачиваемые предложения, но с оговоркой на знание немецкого языка.

Изобилие вакансий еще не гарантирует быстрой реакции работодателя. Среди иностранцев в различной специализации существует своя конкуренция. Если речь заходит о поиске работы в Германии, работодатели ценят не только опыт, общие навыки, но и способность работника адаптироваться, обучаться и повышать языковые навыки. Чем выше должность, на которую претендует иностранец, тем больше вероятность обязательного условия трудоустройства – знание немецкого языка.

На какие сайты обратить внимание, подыскивая работу в Германии?

2) Absolventa –популярный вариант для поиска подходящей работы в Германии. Для иностранцев со знанием немецкого языка, что само по себе большое преимущество среди соискателей, Absolventa является оптимальным вариантом. Для быстрого доступа к вакансиям пользователь ресурса проходит регистрацию и получает доступ к своеобразному кабинету. Среди преимуществ сайта категории поиска и ввод ключевых позиций вакансий.

2) Berufsstart – удобный ресурс для поиска вакансий в Европе. Основной язык сайта немецкий, но есть вариант автоматического перевода поисковой системы. У Berufsstart простой и доступный интерфейс.

3) Glassdoor– международный ресурс с различными вариантами трудоустройства в Европе, включая Германию. Среди лидирующих направлений в поиске вакансий:

  • медицина;
  • туризм;
  • продажи.

Среди преимуществ сайта поиск по дате подачи предложения, фильтр по различным навыкам соискателя. Glassdoor предлагает вакансии по временному или постоянному трудоустройству.

Praktikum.info имеет похожий вид и назначение. На главной странице открывается быстрый фильтр поиска вакансий. В ответ на предложение от работодателя соискатель отправляет заполненное резюме. Если следовать опыту пользователей подобных ресурсов, отправка резюме на немецком языке сокращает период получения ответа.

Второй вариант – выставить резюме и ждать отклик от работодателя. Схожая практика распространена в Европе. Ресурсы, как Praktikum.info, дают возможность привлечения работодателя с определенными требованиями и ожиданиями. Получить работу подобным образом в разы проще, чем реагировать на загруженные на сайт предложения.


 

 
 
 
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