Мінфін: Цьогоріч Україна має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом

Цьогоріч держава має сплатити понад 122 млрд гривень за зовнішнім боргом, платежі за внутрішнім боргом налічують 536 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Про це йдеться у прогнозах Мінфіну, які відомство оприлюднило на початку 2023 року. Більшість із суми зовнішнього боргу припадає на погашення позик, наданих міжнародними фінансовими організаціями - майже 97,5 млрд гривень. Решта - це комерційні та офіційні позики, що загалом становлять понад 24 млрд гривень.

Крім того, згідно з прогнозом Мінфіну, упродовж року держава має виплатити близько 536 млрд гривень за внутрішнім боргом. Перелік платежів містить обслуговування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що обійдеться бюджету у понад 203 млрд гривень, та кредитів НБУ - 80 млн гривень.

Також протягом 2023 року держава погасить понад 332 млрд гривень за самими ОВДП та 13 млн гривень кредитів НБУ.

Нагадаємо, що державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2022 року склав 3 584,76 млрд гривень, або 98,03 млрд доларів. Це на 900 млрд гривень більше, ніж заплановано.