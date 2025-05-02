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Мінфін: Держборг України за підсумками березня збільшився на понад 100 млрд гривень

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Мінфін: Держборг України за підсумками березня збільшився на понад 100 млрд гривень

Державний та гарантований державою борг України за підсумками березня збільшився на 103,48 млрд грн - до 7 123,25 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів в четвер, 1 травня.

Зазначається, що за місяць обсяг держборгу в доларах збільшився на 2,64 млрд доларів до 171,73 млрд доларів.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 211,71 млрд грн (73,16% загальної суми), або 125,65 млрд доларів; а державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 911,54 млрд грн (26,83%), або 46,08 млрд доларів.

Державний борг України становив 6 852,22 млрд грн (96,19% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 165,20 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 271,03 млрд грн (3,81%), або 6,53 млрд доларів.

Мінфін, борг
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