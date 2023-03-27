Мінфін: Україна скоротила держборг на 0,59 млрд доларів

Станом на 28 лютого 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 242,16 млрд гривень або 116,01 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом лютого 2023 року сума боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 21,62 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 0,59 млрд доларів.

Відзначимо, у лютому Україна не отримувала значних кредитів. Дефіцит держбюджету здебільшого фінансувався за рахунок грантів.

За даними НБУ, на валютні рахунки уряду за лютий надійшло 2,4 млрд доларів. З цієї суми 2,1 млрд доларів отримано від Світового банку, зокрема 1,2 млрд доларів - від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); 330 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).