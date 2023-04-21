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Станом на кінець 2022 року держборг України збільшився на 13,4 мільярда доларів

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Державний та гарантований державою борг зріс на 13,4 мільярда доларів до 78,5% ВВП станом на кінець 2022 року з 48,9% у 2021 році.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що у 2022 році повномасштабне вторгнення росії призвело до падіння номінального ВВП України до 161 мільярда доларів та збільшення співвідношення держборгу України до ВВП до 71,6% з 43,3% у 2021 році.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC" після того, як уряд оприлюднив план реструктуризації зовнішнього боргу до середини 2024 року. Рейтингова компанія пояснює своє рішення висновками з плану щодо майбутньої реструктуризації боргу в рамках нещодавньої домовленості України з Міжнародним валютним фондом про надання Україні $15,6 млрд.

борг, держборг
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