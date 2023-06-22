Військовий експерт пояснив чому "вагнерівці" шукають операторів дронів

На фронті зараз тренд на використання ударних FPV-дронів. пвк "вагнера" тепер набирає геймерів, щоб ними керувати. У найманців зараз велика конкуренція у наборі зеків, сказав військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю Radio NV.

Цими дронами керують за допомогою спеціальних маніпуляторів та окулярів. Вони можуть з великою точністю долетіти і доставити від 200 г до 1,5 кг вибухівки.

"Чому саме "вагнерівці" шукають операторів дронів? Тому що у "вагнерівців" уже зараз з'явилася велика конкуренція в наборі зеків. Це ті самі підрозділи "Шторм-Z". Зараз міноборони росії почали набирати зеків вже безпосередньо в армію, і тому у вагнерівців великі проблеми з кадрами. Їх "перемолотили" більшість, приблизно 80-90 відсотків знищено, нових людей немає, тому вони змінюють свої підходи", – пояснив експерт.

Проти дронів можна використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

"Бо ці всі FPV-дрони, вони працюють в приблизно тому самому діапазоні – це 900 мегагерців. І всі тести ось цих купольних, невеличкого радіуса дії РЕБ-ів показують, що вони цю небезпеку закривають повністю", – уточнив Нарожний.