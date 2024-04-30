Блінкен: Міжнародна коаліція на підтримку України означає, що путін зазнав невдачі у своїх амбіціях

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародна коаліція на підтримку України означає, що російський диктатор володимир путін зазнав невдачі у своїх амбіціях.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Саудівській Аравії, повідомляє The Guardian.

«Щодо України ми змогли об’єднати так багато країн не лише в Європі, а й за її межами, адже країни визнають, що відбулася агресія не тільки проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи», – сказав він.

За словами держсекретаря, якщо залишити цей виклик безкарним, то потенційні агресори з усього світу візьмуть це до відома – і в світі конфліктів стане більше.

Блінкен сказав, що згуртування країн допомогло “неймовірно мужнім українцям відбити агресію, тож тепер це постійні зусилля і постійна боротьба”.

«Тих планів, які володимир путін мав щодо України від початку: стерти її з карти, щоб додати до складу росії, більше немає. Це провалилося», – сказав він.

І у нас також є альянс в Європі, який є сильнішим, більшим, ніж був, і я вважаю, що у нас є план, який дозволить Україні з часом стати успішною країною. Сильною країною: військово, економічно, демократично”.

Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні з часом стати успішною та сильною країною у військовому, економічному та демократичному сенсі.