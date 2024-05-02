Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Офіс генпрокурора: 100 росіянам із вищого офіцерського складу зс рф оголосили про підозру

161

Вже 100 росіянам із вищого офіцерського складу зс рф оголосили про підозру. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора із посиланням на звіт Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, передає УНН.

«Станом на квітень 2024 року, 100 представникам вищого військового командування зс рф повідомлено про підозру у підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 ККУ). З них 15 особам повідомлено про підозри по двум статтям», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокурорів за статтею 437 (злочин агресії) підозру заочно отримали 43 представники вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них вже скеровані до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

Порушення статті 438 (воєнні злочини) закидають 72 представникам вищого командування зс рф. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлені до суду. Вже є рішення щодо 8 осіб. Зокрема засуджені 4 полковники, 3 майори та 1 генерал-лейтенант.

«У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено 8 представникам військового командування рф, чотирьом з яких повідомлено про підозри по двум статтям. Одну особу засуджено. Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Серед засуджених: майор, який розстріляв українського військовополоненого та знущався над цивільними», – поділились останніми вироками в Офісі Генпрокурора.

Відзначається, що Департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту продовжує активно працювати над встановленням та притягненням до відповідальності усіх, хто причетний до вчинення злочинів проти України в ході повномасштабного вторгнення рф.

Офіс Генпрокурора
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 мая 2024
Среда, 1 мая 2024
Вторник, 30 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023