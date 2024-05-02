Офіс генпрокурора: 100 росіянам із вищого офіцерського складу зс рф оголосили про підозру

Вже 100 росіянам із вищого офіцерського складу зс рф оголосили про підозру. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора із посиланням на звіт Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, передає УНН.

«Станом на квітень 2024 року, 100 представникам вищого військового командування зс рф повідомлено про підозру у підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 ККУ). З них 15 особам повідомлено про підозри по двум статтям», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокурорів за статтею 437 (злочин агресії) підозру заочно отримали 43 представники вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них вже скеровані до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

Порушення статті 438 (воєнні злочини) закидають 72 представникам вищого командування зс рф. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлені до суду. Вже є рішення щодо 8 осіб. Зокрема засуджені 4 полковники, 3 майори та 1 генерал-лейтенант.

«У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено 8 представникам військового командування рф, чотирьом з яких повідомлено про підозри по двум статтям. Одну особу засуджено. Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Серед засуджених: майор, який розстріляв українського військовополоненого та знущався над цивільними», – поділились останніми вироками в Офісі Генпрокурора.

Відзначається, що Департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту продовжує активно працювати над встановленням та притягненням до відповідальності усіх, хто причетний до вчинення злочинів проти України в ході повномасштабного вторгнення рф.