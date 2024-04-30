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США підтримають виробництво українських дронів, - ЗМІ

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У межах довготривалої військової допомоги США підтримають виробництво українських дронів. У пакеті допомоги зазначені постачання компонентів для виробництва БПЛА.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на перелік допомоги оприлюднений Департаментом оборони США.

Зокрема, у пакеті допомоги на $6 мільярдів у рамках програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), передбачається надання "компонентів для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей".

Наразі невідомо, що мається на увазі під цими словами в американському документі.

США, БПЛА, дрони
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