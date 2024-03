Анатолій Шкрібляк: Черкаський ТРЦ Lubava поповнився новими орендарями

Черкаський ТРЦ Lubava - простір, де кожен відвідувач може знайти товари та послуги на будь-який смак. Завдяки гарному розташуванню та великій кількості орендарів, Lubava є ключовим місцем для шопінгу та відпочинку в місті.

На сьогодні у ТРЦ Lubava значно покращився пул магазинів. За лютий відкрилися наступні орендарі: магазин аксесуарів "Аккорд" (02.02),"Люксоптика" (08.02), МВМ My home (08.02), що пропонує товари для дому, аптека "Белая ромашка" (11.02), спеціалізований магазин "Мобілочка" (16.02), де можна придбати аксесуари та гаджети для мобільних телефонів і магазин Must Have (27.02).

Також у березні свої двері в ТРЦ Lubava відкрили: "Укрзолото" (01.03), Yabluka (02.03), а також бренд Levi's (02.03). Крім того, у найближчий час очікується відкриття італійського косметичного бренду Kiko Milano, який наразі завершує ремонтні роботи.

"Наш підхід полягає не просто у збільшенні кількості орендарів, а у формуванні синергії між ними, щоб кожен візит у ТРЦ Lubava ставав для відвідувачів незабутнім досвідом " - зазначив Анатолій Шкрібляк, президент девелоперської компанії Budhouse Group.

Загальна площа ТРЦ Lubava становить 26 000 кв. м, з яких 18 200 кв. м призначено для оренди. Об'єкт оснащений дворівневим паркінгом, розрахованим на 200 машиномісць. Девелопер ТРЦ Lubava - Budhouse Group.