Анатолій Шкрібляк: Черкаський ТРЦ Lubava поповнився новими орендарями

Черкаський ТРЦ Lubava - простір, де кожен відвідувач може знайти товари та послуги на будь-який смак. Завдяки гарному розташуванню та великій кількості орендарів, Lubava є ключовим місцем для шопінгу та відпочинку в місті.
На сьогодні у ТРЦ Lubava значно покращився пул магазинів. За лютий відкрилися наступні орендарі: магазин аксесуарів "Аккорд" (02.02),"Люксоптика" (08.02), МВМ My home (08.02), що пропонує товари для дому, аптека "Белая ромашка" (11.02), спеціалізований магазин "Мобілочка" (16.02), де можна придбати аксесуари та гаджети для мобільних телефонів і магазин Must Have (27.02).
Також у березні свої двері в ТРЦ Lubava відкрили: "Укрзолото" (01.03), Yabluka (02.03), а також бренд Levi's (02.03). Крім того, у найближчий час очікується відкриття італійського косметичного бренду Kiko Milano, який наразі завершує ремонтні роботи.
"Наш підхід полягає не просто у збільшенні кількості орендарів, а у формуванні синергії між ними, щоб кожен візит у ТРЦ Lubava ставав для відвідувачів незабутнім досвідом " - зазначив Анатолій Шкрібляк, президент девелоперської компанії Budhouse Group.
Загальна площа ТРЦ Lubava становить 26 000 кв. м, з яких 18 200 кв. м призначено для оренди. Об'єкт оснащений дворівневим паркінгом, розрахованим на 200 машиномісць. Девелопер ТРЦ Lubava - Budhouse Group.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023