Через глушіння росією GPS Фінляндія призупиняє авіаперельоти до естонського міста Тарту

Фінський авіаперевізник Finnair заявив про призупинення на місяць польотів до естонського міста Тарту на тлі глушіння GPS росією.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованому, 29 квітня, пресрелізі компанії.

«Ми приносимо вибачення за незручності, спричинені призупиненням польотів для наших клієнтів. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом, і оскільки для заходу на посадку в Тарту наразі потрібен сигнал GPS, ми не можемо летіти туди в разі перешкод GPS», — заявив директор з операцій компанії Ярі Пааянен.

У компанії пояснили, що Finnair призупиняє щоденні рейси до естонського Тарту з 29 квітня по 31 травня, щоб в цей проміжок часу можна було впровадити альтернативне рішення для заходу літаків на посадку, яке не потребує сигналу GPS, і можна було застосувати в аеропорту Тарту.

Зазначається, що Finnair є єдиною авіакомпанією, яка здійснює міжнародні рейси до Тарту.

Раніше міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують росію, ризикує спричинити повітряну катастрофу.