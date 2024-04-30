Через глушіння росією GPS Фінляндія призупиняє авіаперельоти до естонського міста Тарту

Фінський авіаперевізник Finnair заявив про призупинення на місяць польотів до естонського міста Тарту на тлі глушіння GPS росією.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованому, 29 квітня, пресрелізі компанії.
«Ми приносимо вибачення за незручності, спричинені призупиненням польотів для наших клієнтів. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом, і оскільки для заходу на посадку в Тарту наразі потрібен сигнал GPS, ми не можемо летіти туди в разі перешкод GPS», — заявив директор з операцій компанії Ярі Пааянен.
У компанії пояснили, що Finnair призупиняє щоденні рейси до естонського Тарту з 29 квітня по 31 травня, щоб в цей проміжок часу можна було впровадити альтернативне рішення для заходу літаків на посадку, яке не потребує сигналу GPS, і можна було застосувати в аеропорту Тарту.
Зазначається, що Finnair є єдиною авіакомпанією, яка здійснює міжнародні рейси до Тарту.
Раніше міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують росію, ризикує спричинити повітряну катастрофу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023