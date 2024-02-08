Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ.

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі", - йдеться в заяві.

За його словами, вони відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Президент запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді української держави та додав, що буде вдячний за його згоду.

"Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатиєм, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", - додав президент.

Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначений Олександр Сирський.

"Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України", - оголосив президент.

Олександр Сирський перед призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Наразі залишається невідомим, хто замість нього очолить найчисленнішу частину української армії.